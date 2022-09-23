В Полоцком районе рыбак вместо сома выловил меч времен ВКЛ

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Опубликовано: 23.09.2022 07:00 , Обновлено: 22.09.2022

Пожарный Полоцкого отдела МЧС Александр Бриль в августе 2022 года решил поехать на подводную рыбалку. Но из Двины, вместо сома, неожиданно нашел древний меч XV-XVI вв — времен Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Он рассказал, что обнаружил находку в реке Западная Двина на глубине около 3 метров на участке между мостом в районе Заполотья и д. Чернещино.

«Решил порыбачить, поискать сома на глубине, а тут такая находка. Вытащил, сразу думал, что это новодел, но затем почитал. Оказалось, что оружие времен Средневековья», — поделился мужчина.

Александр отнес его на работу. Меч решили передать в музейное собрание Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. А 22 сентября в МЧС сообщили, что спасатели и представители Полоцкого исполнительного комитета презентовали древнее оружие в конференц-зале Музея белорусского книгопечатания.

Но перед тем, как меч станет новым музейным экспонатом, он должен пройти инвентаризацию, научное изучение и реставрацию.

По словам реставратора Александра Волкова, раньше таких находок у них не было. Он назвал ее «своеобразной печатью времени».

«Общая длина меча 128 см, примерно 1,6 кг. В результате исследования химического состава меча установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закалённой высокоуглеродной стали, а навершие – из незаконченного железа. Материалом для изготовления инкрустации стала двухкомпонентная латунь без дополнительных примесей», — отметил он.

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