В двух областях Беларуси предупредили о сильных ливнях до 18:00. Кого зальет?
Белгидромет объявил на понедельник, 26 июня, оранжевый уровень опасности. Синоптики ожидают сильные ливни в двух областях Беларуси и Минске.
По информации специалистов, грозы и местами сильные ливни ждут «на большей части Минской и Витебской области», а также в Минске.
Согласно прогнозам, непогода пройдет на названных территориях до 18:00.
«Грозовая обстановка сохранится до конца дня», — добавили в Белгидромете.
В свою очередь в МЧС предупредили, что во время грозы и ливней возможны:
- перебои и/или отключение энергоснабжения;
- значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
- блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;
- повреждение линий электропередачи;
- обрушение оврагов, образование оползней;
- подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
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Прогноз погоды в Беларуси на 26-30 июня
Ранее Телеграф публиковал прогноз погоды в Беларуси на всю неделю. По данным Белгидрометцентра, в начале недели погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Белорусов предупредили о высокой вероятности гроз, сильных дождей и относительном похолодании.
Где в Беларуси будет +14°С, а где ждать гроз? Синоптики озвучили прогноз на 26-30 июня