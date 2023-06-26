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В двух областях Беларуси предупредили о сильных ливнях до 18:00. Кого зальет?

В двух областях Беларуси предупредили о сильных ливнях до 18:00. Кого зальет?
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Белгидромет объявил на понедельник, 26 июня, оранжевый уровень опасности. Синоптики ожидают сильные ливни в двух областях Беларуси и Минске.

По информации специалистов, грозы и местами сильные ливни ждут «на большей части Минской и Витебской области», а также в Минске.

Согласно прогнозам, непогода пройдет на названных территориях до 18:00.

«Грозовая обстановка сохранится  до конца дня», — добавили в Белгидромете.

В свою очередь в МЧС предупредили, что во время грозы и ливней возможны:

  • перебои и/или отключение энергоснабжения;
  • значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
  • блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;
  • повреждение линий электропередачи;
  • обрушение оврагов, образование оползней;
  • подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

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Прогноз погоды в Беларуси на 26-30 июня

Ранее Телеграф публиковал прогноз погоды в Беларуси на всю неделю. По данным Белгидрометцентра, в начале недели погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Белорусов предупредили о высокой вероятности гроз, сильных дождей и относительном похолодании.

Где в Беларуси будет +14°С, а где ждать гроз? Синоптики озвучили прогноз на 26-30 июня

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