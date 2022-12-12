В Червенском районе запретили Санта Клауса

📷 Фото

Опубликовано: 12.12.2022 16:31 , Обновлено: 12.12.2022

В «Фольварке королевской голубики» Червенского района Минской области планировали провести новогоднее мероприятие с участием Санта Клауса. Однако после жалобы гродненской активистки Ольги Бондаревой в местный исполком, а потом и облисполком, «нетрадиционного» персонажа заменили на Деда Мороза.

Бондарева обратилась в райисполком «по вопросу сохранения национальной самобытности, опоры на культурные и духовные традиции белорусского народа», где пожаловалась на праздничную программу «Фольварка».

Однако никаких нарушений местные власти не нашли, объяснив, что организаторы используют образ Санта Клауса в связи с тематическим направлением работы агроусадьбы.

При этом Бондаревой пообещали, что в дальнейшем в «Фольварке» будут использовать «традиционных сказочных новогодних персонажей».

Однако этот ответ активистке не очень понравился.

«В Червенском районе защищают нетрадиционного Санта Клауса в качестве главного героя нашего традиционного Нового года. Что? Национальные традиции? Собственные сказочные персонажи и милые сердцу герои? Только не там, где зарабатывают бабло! Торгашам плевать на национальную самобытность, гарантированную гражданам страны Конституцией», — возмутилась Бондарева в своем телеграм-канале.

Поэтому она обратилась уже в Минский областной исполнительный комитет. А позже опубликовал ответ. В нем начальник главного управления культуры Алла Шахотько поблагодарила Ольгу за «неравнодушие и активную гражданскую позицию» и пообещала, что:

«В фермерском хозяйстве «Фольварок королевской голубики» в деревне Красный берег при проведении новогодних и рождественских мероприятий будут использованы только традиционные сказочные новогодние персонажи: Дед Мороз, Снегурочка. Снеговик, снежинки и др».

«Ни один „Фольварк королевской голубики“ не устоит перед соблазном пропагандировать традиционные ценности белорусского народа вместо [оскорбительное слово] Санта-Клауса, который, к тому же, был замечен в педофильских наклонностях. Оно нам надо? Старик в очках с эльфами и оленем? Не думаю», — осталась довольна Ольга.

На сайте «Фольварка королевской голубики» в новогодней программе действительно больше нет никакого Санта Клауса, а только Дед Мороз.

Кстати, ранее после жалобы Бондаревой в Гродно запретили праздновать «Главный слет нечисти всех народов».