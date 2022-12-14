В части Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

Опубликовано: 14.12.2022 12:24 , Обновлено: 15.12.2022

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 15 декабря в двух областях Беларуси. Там, по прогнозу, утром и днем ожидают сильный снег.

«Утром и днем 15 декабря (четверг) по восточной половине республики ожидается сильный снег», — сообщили синоптики.

Как видно на карте МЧС, достанется Могилевской и Гомельской областям.

Сильный снег – это неблагоприятное метеорологическое явление с интенсивностью 7-19 мм за 12 часов и менее.

Сильные снегопады парализуют движение транспорта, вызывают повреждение деревьев, линий электропередач, кровель зданий и сооружений (давление слоя снега).

Спасатели посоветовали избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).