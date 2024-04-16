В центре Минска решили перекрыть движение транспорта по мосту. Где и на сколько дней?

Опубликовано: 16.04.2024 10:32 , Обновлено: 16.04.2024

Мингорисполком решил запретить в столице движение транспорта по путепроводу с ул. Московской на ул. Чкалова с 00:00 21 апреля 2024 года до 21:00 28 апреля. Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Конкретной причины Мингорисполком не назвал, в документе указали лишь, что запрет на движение транспорта введут “в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан”.

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Скорее всего дело в ремонте путепровода, который начали еще в июле 2023 года. По планам, реконструкцию этого участка дороги завершат в августе 2024 года, а введут в эксплуатацию осенью.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что минские власти решили на полгода закрыть на “капитальный ремонт и модернизацию” путепровод в столице. В частности, запланировали закрыть движение по улице К. Либкнехта от пересечения с проездом Бетонным до пересечения с проспекта Жукова. Ограничение продлится до 00:00 15 октября 2024 года.

В Минске решили на полгода перекрыть движение по одному из мостов