В БелЖД предупредили белорусов о возможных трудностях с покупкой билетов через интернет

Опубликовано: 23.12.2023 16:55 , Обновлено: 24.12.2023

Утром во вторник, 26 декабря, пассажиры Белорусской железной дороги, возможно, не смогут купить билеты на сайте железной дороги, сообщил портал БЖД.

С 9.00 до 10.00 в разделе «Услуги пассажирам» и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» «возможна кратковременная недоступность системы продажи электронных проездных документов», сообщили на сайте БЖД. В качестве причины назвали плановые работы.

Для покупки билетов предложили обратиться в билетные кассы. «Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами возможно также в терминалах самообслуживания», уточнили в БЖД.

Ранее Телеграф передавал сообщение СберБанка в Беларуси о том, что с 22 декабря по 3 января «могут наблюдаться перебои в работе банкоматов по причинам, не связанным с работоспособностью банка».

Сбер Банк предупредил белорусов о перебоях в работе своих банкоматов до и после Нового года. Что делать?