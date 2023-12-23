Сбер Банк предупредил белорусов о перебоях в работе своих банкоматов до и после Нового года. Что делать?

Опубликовано: 23.12.2023 09:28 , Обновлено: 23.12.2023

Сбер Банк в Беларуси сообщил о том, что с 22 декабря по 3 января «могут наблюдаться перебои в работе банкоматов по причинам, не связанным с работоспособностью банка». И уведомил о двухдневной отмене взимания комиссии.

Такое сообщение появилось на сайте банка. И рекомендация – если все же необходимо совершить операцию в устройствах самообслуживания, работоспособность банкоматов можно уточнить по телефону 5-148-148 (единый для всех мобильных операторов).

Банк также проинформировал, что с 00:00 24 декабря по 23:59 25 декабря «будет отменено взимание комиссии за снятие наличных сверх установленных лимитов по картам в белорусских рублях при снятии белорусских рублей в банкоматах иных банков Республики Беларусь».

Ранее Телеграф сообщал, что белорусские банки подготовили для своих клиентов новогодние бонусы – от бесплатного обслуживания некоторых карточек и подписок на интернет-сервисы до повышенных скидок в магазинах-партнёрах и промо-кодов на популярные услуги.

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