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В бывшем «МакДональдс» в Беларуси появились купоны на еду

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На сайте сети ресторанов быстрого питания KSBV (бывший «МакДональдс»), которым до сих пор не повесили название, появилось двенадцать купонов на еду.

Воспользоваться ими можно как при заказе на кассе ресторана, так и в киоске самообслуживания, а также на Драйве (бывший «МакДрайв»). Нужно только назвать номер купона, или выбрать его.

Так, экс-«Макдональдс» предлагает купить наборы — картофель фри+ чизбургер или чикенбургер+кока-кола — за 4 BYN.

Это предложение действует до 15 января 2023 г.

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Кроме того, есть скидочные купоны. Например, «Тейсти чикен гриль и картофель фри» за 6 BYN, 2 порции наггетсов за 9,90 BYN, детское комбо за 9,50 BYN, завтрак из двойного маффина и маленького капучино за 9 BYN.

Есть сеты подороже. Биг бургер, большой картофель фри, большая кола, кисло-сладкий соус и карамельное мороженое предлагают купить за 19,90 BYN.

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Пока они есть только в электронном виде.

Напомним, в конце ноября в ресторанах фастфуда во второй раз исчезли фирменные вывески. А сайт сети стал перенаправлять пользователей на новый адрес — ksbv.by.

Ksbv — это, вероятно, аббревиатура «КСБ Виктори», франчайзи американской сети в Беларуси.

«МакДональдс» в Беларуси стал KSBV. А что с меню?

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