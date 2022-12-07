В бывшем «МакДональдс» в Беларуси появились купоны на еду

Опубликовано: 07.12.2022 12:18 , Обновлено: 07.12.2022

На сайте сети ресторанов быстрого питания KSBV (бывший «МакДональдс»), которым до сих пор не повесили название, появилось двенадцать купонов на еду.

Воспользоваться ими можно как при заказе на кассе ресторана, так и в киоске самообслуживания, а также на Драйве (бывший «МакДрайв»). Нужно только назвать номер купона, или выбрать его.

Так, экс-«Макдональдс» предлагает купить наборы — картофель фри+ чизбургер или чикенбургер+кока-кола — за 4 BYN.

Это предложение действует до 15 января 2023 г.

Кроме того, есть скидочные купоны. Например, «Тейсти чикен гриль и картофель фри» за 6 BYN, 2 порции наггетсов за 9,90 BYN, детское комбо за 9,50 BYN, завтрак из двойного маффина и маленького капучино за 9 BYN.

Есть сеты подороже. Биг бургер, большой картофель фри, большая кола, кисло-сладкий соус и карамельное мороженое предлагают купить за 19,90 BYN.

Пока они есть только в электронном виде.

Напомним, в конце ноября в ресторанах фастфуда во второй раз исчезли фирменные вывески. А сайт сети стал перенаправлять пользователей на новый адрес — ksbv.by.

Ksbv — это, вероятно, аббревиатура «КСБ Виктори», франчайзи американской сети в Беларуси.

«МакДональдс» в Беларуси стал KSBV. А что с меню?