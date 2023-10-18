В БРСМ предложили отправлять белорусов, решивших завести домашних животных, к психологу и ветеринару

Опубликовано: 18.10.2023 22:48 , Обновлено: 19.10.2023

В эфире гостелеканала СТВ 18 октября представитель гомельского отделения БРСМ Владимир Гутник предложил отправлять белорусов, которые хотят завести домашних животных на тестирование к психологам и на экскурсию к ветеринарам.

“Всегда нужно показывать моральную сторону. Когда мы идем учиться на права, нам всегда показывают, какие страшные последствия, когда ты превышаешь скорость, когда ты нарушаешь правила. Нужно таким людям показывать, что происходит с животными, как они страдают и мучаются, какое жестокое обращение”, - заявил функционер БРСМ.

По его мнению, так среди белорусов не станет “безразличных людей”. А все потому, что увидят “какие животные туда поступают”.

Как на практике внедрить это предложение в жизнь представитель БРСМ не рассказал: надо ли будет белорусам подавать куда-то заявление с просьбой разрешить завести домашнее животное и какое наказание будет тем, кто принесет домой котенка тайно?

Ранее Телеграф сообщил, что в проекте закона “Об ответственном обращении с животными”, принятого на прошлой неделе Палатой представителей в первом чтении, Совет министров Беларуси предложил изменить условия выгула домашних питомцев. Некоторым категориям белорусов выгуливать собак предложили вовсе запретить, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать.

Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак. Кого коснется?