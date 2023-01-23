В Брестской области начали устанавливать блокпосты

Опубликовано: 23.01.2023 15:27 , Обновлено: 23.01.2023

В Столинском районе Брестской области начали устанавливать блокпосты. Но жителей призвали из-за этого не беспокоится, написала местная госгазета «Навіны Палесся».

По информации издания, на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и р. п. Речица « проводят учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта».

Больше подробностей в газете не дали.

Отметим, что Столинский район граничит с Украиной.

Ранее 23 января Александр Лукашенко приказал белорусским пограничникам усилить охрану границы. В Госпогранкомитете пожаловались на «провокации, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников» украинцами. Как пример там привели «использование оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок».