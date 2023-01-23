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В Брестской области начали устанавливать блокпосты

В Брестской области начали устанавливать блокпосты
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В Столинском районе Брестской области начали устанавливать блокпосты. Но жителей призвали из-за этого не беспокоится, написала местная госгазета «Навіны Палесся».

По информации издания, на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и р. п. Речица « проводят учения  по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта».

Больше подробностей в газете не дали.

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Отметим, что Столинский район граничит с Украиной.

Ранее 23 января Александр Лукашенко приказал белорусским пограничникам усилить охрану границы. В Госпогранкомитете пожаловались на «провокации, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников» украинцами. Как пример там привели «использование оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок».

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