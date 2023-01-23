Лукашенко приказал ГПК ответить на «железный занавес» и «оскорбления» Украины

Опубликовано: 23.01.2023 12:54 , Обновлено: 23.01.2023

В Госпогранкомитете (ГПК) сообщили, что на границе с Беларусью находится всего 3,7 тыс. военнослужащих. В то же время там утверждают, что Украина собрала порядка 17,2 тыс. своих военнослужащих вблизи РБ. В связи с этим Александр Лукашенко приказал на совещании с главой ГПК Анатолием Лаппо усилить охрану границы.

Они решили, что в 2022 году угрозу безопасности на границе несли «милитаризация приграничных регионов сопредельных государств Евросоюза и Украины, активизацией разведывательной деятельности, а также попытки проникновения в Беларусь радикально настроенных лиц».

В ГПК также признались, что заметили вдоль белорусской границы «железный занавес», который строят страны ЕС и Украина. При чем, как утверждают, что не только из заграждений, но и из «минных полей» (на юге Беларуси).

Кроме того, в ведомстве заявили, что соседи ведут «воздушную разведку», запуская беспилотники возле границы. Таких случаем с начала войны в Украине ведомство зафиксировало целых 463.

Также в Госпогранкомитете пожаловались на «провокации, оскорбления и оказание психологического давления на белорусских пограничников» украинцами. Как пример там привели «использование оружия, звуковой аппаратуры, лазеров и листовок».

Поэтому Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО — в небе.

Так, ГПК планирует, среди прочего, повысить боевую готовность, нарастить боевые возможности маневренных групп, возвести новые рубежи охраны и оснастить их «самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках».