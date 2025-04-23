В Бресте зацвела сирень. Какой штраф грозит за сорванную ветку и где это можно сделать законно?

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Опубликовано: 23.04.2025 17:10 , Обновлено: 23.04.2025

Весной, как известно, расцветает сирень, запах которой привлекает сорвать веточку на подарок кому-нибудь или чтобы порадовать себя. Как минимум в Бресте сирень уже зацвела. Однако ломать ее, как и другие кустарники и деревья, в городах запрещено. Впрочем, есть законный вариант насладиться запахом сирени, сорвав ветку.

Видео с сиренью в Бресте на днях опубликовала одна пользовательница TikTok.

[link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10300205” target=“_blank” rel=“noopener”] Закон [/link] “О растительном мире” запрещает повреждать деревья и кустарники в местах общего пользования в населенных пунктах (то есть в парках, на улицах, возле различных учреждений, многоэтажек и пр.). А сирень - это как раз кустарник. Согласно ч. 3 ст. 16.17 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности физлицам, то есть обычным людям, грозит штраф до 30 базовых величин (до 1260 рублей сейчас).

Размер штрафа для индивидуального предпринимателя – от десяти до двухсот базовых величин (от 420 до 8400 рублей), а для юрлица – от двадцати до трехсот базовых величин (от 840 до 12,6 тыс. рублей).

“Если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Полученные рваные раны превращаются во входные ворота инфекции, а из-за удаления лучших приростов нарушается нормальное развитие кроны. Часто обломанные ветки становятся причиной того, что в будущем году цветение кустарника становится неполноценным”, - объяснял запрет в прошлом году начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Лебедев, [link href=“https://grodno.1prof.by/news/cvety-s-aromatom-shtrafa-chto-grozit-za-sorvannuyu-siren/” target=“_blank” rel=“noopener”] передавало [/link] Гродненское областное объединение профсоюзов.

Впрочем, если сирень растет на приусадебном участке человека, на даче, на территории его частного дома, то он вправе сорвать ветку сирени, так как в таком случае кустарник не является элементом городской среды.

Кстати, кустарников за пределами населенных пунктов запрет тоже касается, правда, штраф там выпишут лишь в том случае, если кустарник полностью уничтожить или «повредить до степени прекращения роста». Размер штрафа в этом случае для физлиц будет до 20 базовых (до 840 рублей).

Ранее Telegraf.news приводил список первоцветов, за сбор которых белорусы могут получить штраф до 1260 рублей. Запрет на их сбор прописан в статье 24 закона «О растительном мире». Там указано, что дикорастущие растения, которые относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, в Беларуси взяты под охрану.

Штраф до 1260 рублей. Составили список первоцветов, за сбор которых белорусов могут наказать