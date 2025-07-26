В Бресте торжественно открыли памятник в виде гигантской пуговицы

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Опубликовано: 26.07.2025 16:43 , Обновлено: 26.07.2025

На улице Советской в Бресте, где фонарщик каждый вечер зажигает уличные фонари, открыли арт-объект – огромную имитацию его пуговицы.

“Предполагается, что объект станет самым большим на постсоветском пространстве: его диаметр превышает три метра”, - сообщили в Телеграм-канале Брестской области.

Там же предложили всем желающим потереть пуговицу “на счастье и любовь”.

Авторы инсталляции утверждают, что памятник - точная копия пуговицы с формы брестского фонарщика. Сделали ее из нержавеющей стали. Ее диаметр - 340 см, а вес составляет 1019 кг (1019 год считается годом основания Берестья).

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Это не единственный необычный памятник в Беларуси. Напомним, что в Минске 18 июня торжественно открыли бронзовый памятник “самой смелой маме” белорусской столицы — утке Копейке, за судьбой которой прошлым летом трепетно следил весь город.

Новость Телеграф

А в TikTok опубликовали ролик, в котором показали “самую страшную”, по мнению автора видео, скульптуру в Беларуси. Ее нашли в Жлобине Гомельской области. Произведение представляет собой сосиску, которая ест и готовит другие сосиски.

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Также Telegraf.news писал, что в Беларуси из памятников, посвящённых овощам и фруктам, при желании вскоре можно будет накрыть щедрый стол. В стране уже есть памятник “народному достоянию” — картошке (и не один), огурцам, вишням, яблокам, а в скором времени этот список должен пополниться ещё одним овощем — помидором. Узнали, в каком городе его планируют установить.

В Беларуси решили установить памятник помидору. В каком городе?