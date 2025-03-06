В Беларуси решили установить памятник помидору. В каком городе?

Опубликовано: 06.03.2025 15:46 , Обновлено: 06.03.2025

В Беларуси из памятников, посвящённых овощам и фруктам, при желании вскоре можно будет накрыть щедрый стол. В стране уже есть памятник "народному достоянию" - картошке (и не один), огурцам, вишням, яблокам, а в скором времени этот список должен пополниться ещё одним овощем - помидором. Узнали, в каком городе его планируют установить.

Те, кто хорошо знаком с региональными фестивалями, конечно, уже догадался, что речь идёт о неформальной помидоровой столице Республики - городе Ивье на Гродненщине. Местные фермеры славятся на всю страну разнообразием культивируемых сортов и высокой урожайностью местных томатов. А ещё Ивье уже не один год подряд в августе организует тематический фестиваль “Ивьевский помидор”.

Ивьевский райисполком решил увековечить овощ, прославивший их район, и объявил конкурс эскизов для будущего памятника помидору. Организаторы конкурса пояснили, что они ищут “наиболее выразительное решение, которое средствами монументального искусства отобразит глубину образа брендового праздника”. Сам памятник планируют установить на городской набережной.

Поучаствовать в конкурсе могут не только профессионалы и авторские коллективы скульпторов и архитекторов, но и любой желающий, даже без специального образования, и даже коллективы учебных заведений - учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Заявки принимают до 1 апреля 2025 года , а сам памятник постараются успеть подготовить к грядущему фестивалю.

Кстати, памятники и тематические инсталляции помидору есть во многих странах мира. Вот лишь некоторые из них.

Питтстон, штат Пенсильвания, США

Уоррен, штат Арканзас, США

Олешки, Херсонская область, Украина

Каменка-Днепровская, Запорожская область, Украина









А знаете ли вы, где в Беларуси увековечили в бронзе огурец и вишни? Предлагаем вам проверить свою эрудицию в небольшом тематическом тесте, который ранее подготовили журналисты Telegraf.news.

Где увековечили в бронзе огурец, а где – дракона? Только самые любознательные угадают белорусский город по памятнику