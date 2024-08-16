В Бресте решили установить фудкорты и детские площадки прямо на границе с Польшей. Когда?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2024 16:23 , Обновлено: 16.08.2024

Брестский областной исполнительный комитет сообщил, что намерен в сентябре начать установку фудкортов и детских площадок в зоне ожидания на границе с Польшей. Однако завершить обустройство пообещали через год.

“В сентябре подрядная организация приступит к расширению площадки ожидания на 500 машин. В течение года работы планируется выполнить”, - уточнил зампред облисполкома Вадим Ольшевский. Пока же там может разместиться около 100.

Такое решение власти Брестской области приняли с целью “улучшить условия ожидания” белорусов проезда в ЕС. В рамках реконструкции запланировали также установку скамеек и медицинского пункта.

“Важный момент - предоставить больше возможностей для горячего питания путешественников”, - заявили в облисполкоме.

“Пиковое значение по выходным дням - 72 автобуса, ожидающих выезда в сторону Польши. В среднем в каждом салоне где-то 40 пассажиров. Два фуд-корта не в состоянии обеспечить разнообразным горячим питанием”, - признался начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец.

Переход Брест-Тересполь считается самым загруженным на границе Беларуси с ЕС. На выходных там может скапливаться до 800-900 легковых автомобилей, плюс десятки пассажирских автобусов.

Ранее Telegraf.news писал, что замглавы Министерства иностранных дел Польши Анджей Шейна рассказал, планирует ли страна запрещать въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами, как это сделала Литва, Латвия и Эстония. Напомним, причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в очередной пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня.

В МИД Польши рассказали, планируют ли запрещать въезд в страну для белорусских авто