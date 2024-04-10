В Борисове жильцы отсудили у ЖКХ по 1300 рублей за крыс и мышей в подвале. Как?

Опубликовано: 10.04.2024 13:31 , Обновлено: 13.11.2024

Жители одного из многоквартирных домов в Борисове подали иск в суд на ЖКХ за то, что работники "ненадлежащим образом оказывали услуги". Речь шла о санитарном содержании подвала, в котором, по словам белорусов, развелось слишком много грызунов.

В иске было указано, что мыши и крысы проникали в квартиру, портили мебель и стены, а также свободно передвигались по комнатам и даже кусали хозяев. Жильцы были вынуждены обратиться за медицинской помощью, а потом и в суд.

В итоге Суд Борисовского района обязал работников местного ЖКХ:

заделать дыры в квартире; выплатить моральную компенсацию в размере 1300 рублей каждому из пострадавших; взыскать судебные расходы в сумме 125 рублей; взыскать с ЖКХ госпошлину в казну государства в размере 300 рублей.

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