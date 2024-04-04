Дальнобойщик заправился в Бресте и получил штраф в размере 2000 рублей. За что?

Опубликовано: 04.04.2024 14:29 , Обновлено: 04.04.2024

Суд Ленинского района города Бреста привлёк к административной ответственности водителя-международника, который по приезде в Беларусь решил заправиться на местной АЗС. Дальнобойщику выписали штраф, а детали опубликовали в постановлении суда на Национальном правовом онлайн-портале.

Оказалось, что белорус на тягаче Volvo, который был зарегистрирован на польскую компанию, приехал в Брест и отправился на местную заправку. А между тем, постановление Совета Министров №276 обязывает водителей иностранных грузовиков заправляться только на некоторых АЗС вблизи границы.

Напомним, в мае 2022 года власти Беларуси обязали водителей большегрузных фур с номерами стран ЕС заправляться только на определённых автозаправочных станциях возле КПП — их было всего 12. Для таких европейских грузовиков установлены специальные, повышенные цены на топливо.

Выходит, водитель грузовика заправился не там, где надо. На него составили протокол за “неисполнение законного письменного требования должностного лица таможни при исполнении им служебных полномочий”.

В результате белоруса обязали заплатить штраф в размере 50 базовых величин (2000 рублей). Однако дело могло обернуться куда большими цифрами: максимально возможный штраф по этой статье составляет 100 БВ (4000 белорусских рублей).

[info_b]С полным списком разрешённых АЗС можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что «Белоруснефть» рассказала, как заправляться «в два раза» дешевле. Там призвали белорусских водителей отказаться от бензина, выбрав взамен “безопасность, надёжность, экономию и экологичность”. Другими словами, представители компании решили убедить белорусов ставить газовое оборудование на свои автомобили, воспользовавшись аукционным предложением.

«Белоруснефть» рассказала белорусам, как заправляться «в два раза» дешевле. В чем нюанс?