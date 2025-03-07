В Бобруйске маршрутки не могут определиться с ценой проезда. За неделю успели подорожать, подешеветь и опять анонсировать повышение

Опубликовано: 07.03.2025 15:54 , Обновлено: 07.03.2025

Жители Бобруйска за последнюю неделю пережили настоящие «ценовые качели» на проезд в городских маршрутках. С 1 марта стоимость поездки, как говорят, неожиданно выросла на 30 копеек — до 1 рубля 80 копеек, а уже 7 марта большинство перевозчиков снизили цену до 1 рубля 60 копеек. При этом, по словам водителей, с апреля, вероятно, последует новое подорожание.

По информации портала bobruisk.ru, первое повышение цен стало неожиданностью как для пассажиров, так и для самих водителей. Многие маршрутки 1 марта вышли на линию с наспех переправленными ценниками или вовсе с объявлениями, написанными от руки.

«Сами только в пятницу вечером узнали о подорожании», — рассказал водитель маршрутки № 56, добавив, что из-за этого они потеряют «процентов 30 — 40 пассажиров».

Его коллеги также отмечали, что после каждого подорожания какое-то время приходится ездить полупустыми. Особенно учитывая, что государственный транспорт (автобусы и троллейбусы) пока сохранил прежнюю цену в 80 копеек.

Как пояснили изданию в КУП «Могилевский областной центр управления транспортом» (оператор перевозок), перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, исходя из своих затрат и рентабельности (не более 15%). Большинство бобруйских перевозчиков решили поднять цену с 1 марта, но некоторые (маршруты № 13, 18, 51) изначально сохранили прежнюю стоимость — 1 рубль 50 копеек.

Представитель одного из таких перевозчиков пояснила, что эти маршруты проходят в основном через частный сектор, где живёт много пенсионеров, и повышение цен стало бы для них ощутимым ударом. «Но поднимать цену всё равно нужно», — добавила она, сославшись на рост минимальной зарплаты и цен на запчасти.

Фото: vbobruisk.by

Однако уже через неделю, 7 марта, большинство перевозчиков, ранее повысивших цены, снизили стоимость проезда до 1 рубля 60 копеек. Причины такого решения не уточняются.

Водители при этом в разговорах с пассажирами намекнули на новое возможное подорожание в апреле. Один из пассажиров маршрутки № 13, впрочем, не возражал против цены и в 1,80 рубля, заявив, что «всё вокруг дорожает, а маршрутчики тоже хотят кушать и машины обслуживать».

В Бобруйском горисполкоме лишь повторили, что перевозчики на экспрессных маршрутах вправе устанавливать тарифы самостоятельно, основываясь на своих затратах, рентабельности и конъюнктуре рынка.

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