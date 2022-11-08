В БГУ научно доказали, что белорусы чаще пользуются интернетом, чем телевизором

📊 Анализ

Опубликовано: 08.11.2022 13:54 , Обновлено: 08.11.2022

В конце октября в БГУ в Минске социолог Александр Бельский защитил кандидатскую работу на тему изучения аудитории традиционных и Интернет- СМИ. Согласно его работе Интернет, как источник информации, обошел в Беларуси не только радио и газеты, но и телевидение.

Основную информацию белорусы получают в двух ключевых источниках: интернет-порталы (66,9%) и телевидение (53,1%). Если молодое поколение ориентируется больше на Интернет, то белорусы постарше все ещё продолжают смотреть ТВ.

В исследовании говорится, что газеты читают только 4,9% белорусов в возрасте 18-29 лет и целых 43,9% 60-летних и старше. Только 1,6% белорусов в возрасте до 30 лет слушают радио, впрочем, пожилых радиолюбителей доля тоже несущественная - 11,2%.

Только 14,8% молодых белорусов до 30 лет смотрят телеканалы. А вот большинство людей старше 60-ти считают его основным источником информации (82,7%).

Интернет-порталы пользуются популярностью среди 85,2% белорусов в возрасте 18-29 лет. И только 36,7% жителей страны старше 60-ти читают новости там же, [link href=“https://t.me/nvonlineby/38236” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Народная воля”.

Социальные сети тоже остаются важным источником новостей (63,9% молодежи и 15,3% пожилых). В мессенджерах читают новость 55,7% молодых белорусов и только 7,1% старше 60-ти.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 31 марта подписал указ «О развитии средств массовой информации».

Как объяснили в его пресс-службе, «документ принят в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных средств массовой информации, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента».

Новость Телеграф