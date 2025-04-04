В БГЭУ решили в течение 3 недель ходить по квартирам белорусов. Зачем?

Опубликовано: 04.04.2025 19:01 , Обновлено: 21.04.2025

С 4 по 21 апреля по квартирам и домам белорусов могут прийти интервьюеры — так решили провести часть масштабного социологического исследования в преддверии разработки новой программы социально-экономического развития на 2026–2030 годы. Организаторы объявили об этом на специальной пресс-конференции в Минске.

Непосредственно «ходить по квартирам» будут сотрудники Центра социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета. Как заявила директор Центра Ирина Лашук, они будут проводить интервью с использованием «случайной республиканской многоступенчатой стратифицированной выборки». Обещают опросить 1500 респондентов по всей стране, с контролем квот по полу и возрасту.

Цель всего этого действа, как пояснили организаторы (включая Белорусский институт стратегических исследований), — изучить «актуальные социальные, экономические и политические запросы белорусов», выявить «ключевые опасения, стремления и ориентиры общества» и, в конечном итоге, учесть «общественное мнение» при подготовке очередной пятилетней программы для утверждения Всебелорусским народным собранием.

Кроме «традиционного» поквартирного обхода силами БГЭУ, социологи анонсировали также онлайн-опросы через платформу «Меркаванне.бел» и сбор предложений через платформу «Народная пятилетка». Всё это вместе должно дать властям «комплексный анализ» и помочь «принимать взвешенные решения», заверили в БИСИ.

Ранее журналисты Telegraf.news писали о передаче в прокуратуру уголовного дела по статье «измена государству» против трёх жителей Минска. По версии следствия, две фигурантки проводили незаконные социологические опросы в интересах зарубежных организаций.

СК обвинил трёх жителей Минска в измене государству. За что?