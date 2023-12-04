В БелЖД рассказали, когда перейдут на новый график работы

Опубликовано: 04.12.2023 14:03 , Обновлено: 04.12.2023

Белорусская железная дорога 4 декабря объявила о переходе на новый график движения поездов. Его утвердил Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества сроком на год.

Новый график вводится в 00:00 в воскресенье, 10 декабря 2023 года , сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там пояснили, что график предусматривает курсирование 1140 грузовых поездов (ежесуточно), а также в общей сложности 762 пассажирских поездов.

По сравнению с действующим графиком, количество грузовых поездов увеличили в российском направлении (равно как и весовые нормы, а на пограничных участках между Октябрьской железной дорогой ОАО «РЖД» и БелЖД предусмотрены соединенные поезда повышенного веса. Часть грузоперевозок планируется проводить транзитом по территории России далее в страны Азии, в частности в Китай (в рамках инициативы «Один пояс, один путь»).

Что касается пассажирских поездов, то новый график, утверждённый на 2023/2024 годы, предусматривает изменение маршрута следования поезда Минск – Архангельск (через Москву, Ярославль и Вологду). Время в пути предполагается сократить на 17 часов. Новым графиком введены поезда из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода (по данным БелЖД, туда уже продали более 700 билетов).

[info_b]Всего в новый график движения в международном сообщении включены 52 поезда формирования Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД».[/info_b]

БелЖД анонсировала новые поезда по Беларуси

По территории Беларуси пассажиры, в соответствии с новым графиком, смогут передвигаться более чем на 700 поездах. В частности, Минск, областные центры и крупные города страны свяжут более 60 поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. Предусмотрены и новые поезда.

Так, по пятницам и воскресеньям БелЖД назначила новый поезд межрегиональных линий №623/624 по маршруту Витебск – Минск – Витебск.

Кроме этого, продлили маршрут поезда межрегиональных линий №635 Минск – Пинск до станции Брест-Центральный. Он будет останавливаться в таких районных центрах, как Иваново, Дрогичин, Кобрин, Жабинка.

В новом графике движения также предусмотрено курсирование 72 поездов городских линий и около 500 поездов региональных линий экономкласса. Они должны обеспечить перевозку пассажиров более чем по 50 направлениям.

Напомним, с 1 ноября билеты на проезд в поездах региональных линий эконом-класса подорожали для некоторых категорий пассажиров. Всё дело в том, что закончилось действие сезонных скидок, которые Белорусская железная дорога ежегодно предоставляет с 1 мая по 31 октября для белорусских пенсионеров.

С 1 ноября в Беларуси подорожает проезд в электричках. Но не для всех