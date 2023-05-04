В БелЖД объявили о задержке поезда "Адлер-Минск", следующего через Брянск

Опубликовано: 04.05.2023 16:31 , Обновлено: 04.05.2023

В Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что 4 мая 2023 года поезд №301 Адлер-Минск "по техническим причинам следует с территории Российской Федерации с опозданием порядка 2 часов 40 минут".

Таким образом, новое время прибытия на станцию Минск-Пассажирский будет примерно в 21:40 (вместо 18:59). В Белорусской железной дороге попросили пассажиров “с пониманием” отнестись к сложившейся ситуации и попросили прощения.

Маршрут поезда пролегает через Брянскую область РФ, где недавно диверсанты пустили под откос два грузовых состава, один из которых оказался белорусским. В свою очередь, в БелЖД 3 мая заявили, что не будут отменять поезда, следующие через этот российский регион.

Идут на курорты. В БелЖД рассказали, будут ли отменять поезда через Брянскую область после подрыва