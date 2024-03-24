В "Белпочте" раскрыли способ, как белорусам решить любые вопросы в отделениях без очереди

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Опубликовано: 24.03.2024 11:32 , Обновлено: 24.03.2024

В пресс-службе РУП «Белпочта» сообщили, что любой белорус может избежать необходимости стоять в очереди, чтобы воспользоваться услугами в почтовых отделениях. Для этого в госкомпании придумали специальный сервис «Предварительная запись».

“На сегодняшний день для предварительной записи доступно более 190 отделений почтовой связи по всей стране и более 50 отделений в Минске”, - рассказали в Белпочте.

Инструкция как предварительно записаться на посещение почты без очереди:

Для регистрации на сайте "Белпочта" нужно нажать на кнопку "Вход" и уже там выбрать "Регистрацию"

Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте belpost.by; На странице личного кабинета выберите вкладку «Записи на обслуживание» и нажмите «Новая запись»; В открывшемся списке выберете отделение почтовой связи, которое хотите посетить; Нажмите «Запись на обслуживание», где укажите дату и время посещения, и далее – «Заказать талон».

После всех этапов на указанный вами номер телефона должна прийти СМС с номером предварительной записи.

“Он понадобится вам для получения талона на обслуживания непосредственно уже при посещении выбранного объекта почтовой связи”, - уточнили в компании.

Уже придя в назначенное время в почтовое отделение, нужно подойти к терминалу «Электронная очередь» и активировать полученный уникальной номер предварительной записи. После чего вас пригласят на обслуживание без очереди, утверждают в Белпочте.

[inf]Узнать, какие отделения почты в Беларуси работают по предварительной записи, можно на официальном сайте “Белпочта” по этой [link href=“https://www.belpost.by/Pochtovyyeotdeleniya0?services%5B%5D=244&display_type=list” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Ранее Телеграф писал, что Национальный почтовый оператор решил “поставить на паузу” проект оснащения отделений почтоматами, поскольку он оказался “не сильно востребованным” на внутреннем рынке. Как заявила на днях генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич, сейчас оператор рассматривает другое решение — “попроще”.

«Поставим на паузу» — В Беларуси решили заменить почтоматы чем-то «попроще»