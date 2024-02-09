"Поставим на паузу" - В Беларуси решили заменить почтоматы чем-то "попроще"

Опубликовано: 09.02.2024 08:08 , Обновлено: 09.02.2024

Национальный почтовый оператор решил "поставить на паузу" проект оснащения отделений почтоматами, поскольку он оказался "не сильно востребованным" на внутреннем рынке. Как заявила на днях генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, сейчас оператор рассматривает другое решение - "по-проще".

По данным “Белпочты”, к данному моменту по всей Беларуси установлено 40 почтоматов. Чтобы воспользоваться им и забрать свою посылку без очередей, необходимо предварительно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте “Белпочты”, пройти идентификацию по паспорту в отделении и лишь затем можно будет забрать почтовые отправления из специальных ячеек (при этом оплата в этом случае возможна только банковской картой). Очевидно, что некоторые белорусы такую схему посчитали слишком сложной, поэтому большой популярности почтоматы так и не получили.

По словам Юркевич, чаще всего ими пользуются те, кто делает заказы в иностранных интернет-магазинах, а для внутренних пересылок этот способ оказался “не сильно востребованным”.

“Мы рассматриваем некое другое решение, которое будет проще. Этот проект мы поставим на паузу”, – процитировало руководителя “Белпочты” агентство Sputnik.

Юркевич также признала, что с 2020 года, когда запустили проект с почтоматами, поток посылок из-за рубежа “стал заметно меньше”. По её словам, сейчас “Белпочта” доставляет порядка 600 тыс. посылок в месяц.

Ранее Телеграф сообщил, что “Белпочта” на днях запустила новый проект “на основе партнерских отношений”, предложив белорусам курьерскую доставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента интернет-аптек.

«Белпочта» предложила белорусам доставку лекарств день в день. Но не всем