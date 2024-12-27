В Беловежской пуще на 2 года запретили охотиться на волков

Опубликовано: 27.12.2024 13:33 , Обновлено: 27.12.2024

В национальном парке "Беловежская пуща" сообщили, что 9 декабря 2024 года там ввели запрет охоты на волка. И он продлится до 1 января 2027 года.

В Беловежской пуще сообщили, что запрет охоты на этого животного распространяется на территорию пущи, относящуюся к Объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО (более 82 тысяч гектар).

Решение о запрете охоты на волка приняли в соответствии с рекомендациями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Комитета министров Совета Европы и Комитета Бернской конвенции.

В Беловежской пуще считают, что принятие запрета охоты на это животное является важным шагом по сохранению природного наследия, поддержания здоровья и баланса естественных экосистем.

[info_b]Согласно ст. 282 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] УК [/link] Беларуси, за охоту в запретные сроки на территории национального парка можно оказаться в тюрьме на срок до трех лет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 420, который изменяет правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства, утвержденные указом от 21 марта 2018 года № 112. В частности, документ позволяет охотиться на медведя и рысь в “особом режиме”.

Лукашенко разрешил охотиться на рысей и медведей. Почему?