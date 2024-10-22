В белорусских санаториях пообещали заселять с домашними питомцами. Но не везде

Опубликовано: 22.10.2024 15:48 , Обновлено: 22.10.2024

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал, что в этом году в нескольких белорусских санаториях планируют ввести номера, в которых можно жить с животными.

“В нескольких санаториях в этом году будут введены номера для приема с животными. Потихоньку мы идем к этому, но нельзя сказать, что массово. У разных собственников свои аргументы, но мы движемся в этом направлении”, - заверил Болбатовский на пресс-конференции, передало агентство БелТА.

Он отдельно подчеркнул, что это не касается всех санаториев, а в основном заинтересованных частных. Какие именно организации пообещали заселять с домашними питомцами, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения не сказал.

Ранее Telegraf.news писал о ценах на отдых в белорусских санаториях на новогодние праздники в конце октября. Конечно, были и бюджетные предложения, и “люксовые”. Ценовая вилка - от 1358 до 4516 рублей.

От 1358 до 4516 рублей. Сколько стоит отдых на новогодние праздники в белорусских санаториях?