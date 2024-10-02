От 1358 до 4516 рублей. Сколько стоит отдых на новогодние праздники в белорусских санаториях?

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Опубликовано: 02.10.2024 14:39 , Обновлено: 15.11.2024

Не за горами зима, а вместе с ней новогодние праздники, которые можно провести не только на работе или дома в кругу семьи, но и в санаториях. Посмотрели, что и за какие цены предлагают в конце декабря - начале января белорусские здравницы.

По информации Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на период новогодних и рождественских праздников продали уже порядка 75% путевок, передала газета “Аргументы и факты в Беларуси”. А в Российском союзе туриндустрии рассказали, что спрос на белорусские санатории в сравнении с 2023 годом у россиян вырос на 23%, передал ТАСС.

Вот какие предложения мы нашли в санатории “Ислочь” в Ракове Минской области на конец декабря - начало января. Так, на период с 27 декабря по 6 января доступны двухместный однокомнатный номер “Эконом” за цену от 1870 рублей за 11 дней для двоих, двухместный двухкомнатный номер “Семейный” (от 2757,7 рубля) и трехместный трехкомнатный “Апартаменты” (от 4515,9 ).

Фото: isloch.by

Фото: isloch.by

Фото: isloch.by

Есть свободные места на новогодние праздники и в санатории “Криница” в агрогородке Ждановичи Минского района. Посмотрели цены на период с 26 декабря по 8 января для двоих. Предлагают двухкомнатный “Стандарт твин” с балконом (могут разместиться три человека) от 3315 рублей за 13 ночей), за такую же цену - номер без балкона, а стоимость двухместного однокомнатного “Стандарта твина” - от 2925 рублей.

Фото: krynitsa.by

Фото: krynitsa.by

Фото: krynitsa.by

А вот предложения на период с 30 декабря 2024 года по 9 января 2025-го от санатория “Нарочь” для двух взрослых и одного ребенка:

твин “Стандарт плюс” - от 2898 рублей за 10 ночей,

рублей за 10 ночей, твин “Стандарт” - от 2068,5 рубля.

Больше на эти даты предложений нет, однако, к примеру, со 2 по 8 января доступен твин “Комфорт плюс” (стоимость суток со 2 по 7 января - 144 рубля, 8-го - 125,1 ).

[info_b]Твин - номер с двумя раздельными одноместными кроватями.[/info_b]

Фото: sannaroch.com

Фото: sannaroch.com

Фото: sannaroch.com

Еще доступны номера на новогодние праздники и в санатории “Буг”, который расположен в Жабинковском районе на Брестчине. Например, на даты с 28 декабря по 9 января для двух взрослых и одного ребенка предлагают варианты для разных кошельков. Так, 12 ночей в однокомнатном номере с возможностью размещения трех человек обойдется в цену от 2692,8 рубля. А вот двухкомнатный люкс, где может разместиться до четырех человек, будет стоить уже от 4039,2 рубля на этот же период.

Фото: sanbug.by

Фото: sanbug.by

Фото: sanbug.by

А вот каким прейскурантом на путевки поделился санаторий “Чабарок” в Барановичском районе Брестской области на период с 25 декабря по 7 января.

Скриншот: sanchaborok.by

Фото: sanchaborok.by

Вот в каких номерах предлагают разместиться клиентам.

Фото: sanchaborok.by

Фото: sanchaborok.by

Фото: sanchaborok.by

В санатории “Лесные озера” в Ушачском районе на Витебщине на период с 28 декабря по 2 января свободных мест уже нет. Но возможны заезды с 3 января. Так, сутки в одноместном стандартном номере обойдутся в 124 рубля, двухместном стандартном (twin room) - 150 рублей, а в двухместном однокомнатном номере в коттедже - 207 .

Похожая ситуация и в санатории “Летцы” в Витебском районе. Там, к примеру, на даты с 29 декабря по 8 января доступен только одноместный однокомнатный номер (стоимость 10 ночей - от 1882,5 рубля). А в двухместный однокомнатный номер можно заехать с 5 января (цена суток с 5-го по 7-е - 74,25 рубля, с 8-го - 61,95 ).

Фото: letzy.by

Фото: letzy.by

Фото: letzy.by

В санатории “Приднепровский” в Рогачевском районе на Гомельщине на период с 30 декабря по 5 января для двоих доступен только двухместный номер “Твин стандарт”. Цена за 7 дней - 1358 рублей. 13 дней с 27 декабря 2024-го по 8 января 2025-го обойдутся в 2406 рублей.

Фото: pridneprovskij.by

Фото: pridneprovskij.by

В гродненском санатории “Неман-72” на даты с 30 декабря по 7 января свободных номеров для двоих уже нет. Санаторий имени В.И. Ленина на Могилевщине на даты с 30 декабря по 7 января для двух взрослых предлагает двухместный двухкомнатный твин люкс. “Уютный номер для комфортного размещения семьи до четырех человек. Окна номеров обращены на южную и северную стороны. Некоторые номера имеют балкон”, - сказано на сайте.

Путевку с лечением и шведским столом по программе “Ранее бронирование” продают за 1785,6 рубля (8 ночей). Также на эти даты доступен однокомнатный двухместный твин. Здесь стоимость 8 ночей по этой же программе - 1555,2 рубля.

Фото: санаторийленина.бел

Фото: санаторийленина.бел

Фото: санаторийленина.бел

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому ежегодно предлагается бесплатная путевка в санатории, кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по обстоятельствам поехать в лечебницу не может.

Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили