В "Белкоммунмаш" показали, как будут выглядеть новые трамваи. Когда ждать в Минске?

Опубликовано: 13.03.2024 17:07 , Обновлено: 13.03.2024

Стало известно, когда новые вагоны совместного с партнерами "Белкоммунмаша" производства появятся на столичных маршрутах.

В “Белкоммунмаше” совместно с российским холдингом “Синара” занялись производством новых низкопольных моделей трамваев. Первый экземпляр уже встал на рельсы в Краснодаре и проходит испытания. Местные власти города планируют закупить ещё 90 трамвайных вагонов белорусско-российского производства.

По словам заместителя генерального директора по инновационному развитию Олега Быцко, новые трамваи скоро появятся и на маршрутах в Минске.

* “Уже в этом году поставим 20 новых вагонов. Планируется, что они получат узнаваемую бирюзовую окраску”, — сообщил руководитель. *

По его мнению жителям столицы “жаловаться” на обеспеченность новым общественным транспортом преждевременно. Руководитель отметил, что во многих городах России средний возраст трамваев составляет 30 лет.

Ранее Телеграф писал о том, как в столице планируют восстановить “минскую конку”.

Чиновники решили пустить в центре Минска трамвай, запряжённый лошадьми