В "Белкоммунмаш" показали, как будут выглядеть новые трамваи. Когда ждать в Минске?
Стало известно, когда новые вагоны совместного с партнерами "Белкоммунмаша" производства появятся на столичных маршрутах.
В “Белкоммунмаше” совместно с российским холдингом “Синара” занялись производством новых низкопольных моделей трамваев. Первый экземпляр уже встал на рельсы в Краснодаре и проходит испытания. Местные власти города планируют закупить ещё 90 трамвайных вагонов белорусско-российского производства.
По словам заместителя генерального директора по инновационному развитию Олега Быцко, новые трамваи скоро появятся и на маршрутах в Минске.
* “Уже в этом году поставим 20 новых вагонов. Планируется, что они получат узнаваемую бирюзовую окраску”, — сообщил руководитель. *
По его мнению жителям столицы “жаловаться” на обеспеченность новым общественным транспортом преждевременно. Руководитель отметил, что во многих городах России средний возраст трамваев составляет 30 лет.
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