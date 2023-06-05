Чиновники решили пустить в центре Минска трамвай, запряжённый лошадьми

Опубликовано: 05.06.2023 10:29 , Обновлено: 05.06.2023

Городские власти рассказали, с какой целью оставили трамвайные пути на улице Октябрьская в Минске, которые уже много лет не используются по назначению. Как пояснил глава администрации Ленинского района Минска Роман Мельник, по ним планируют пустить трамвай... на лошадиной тяге.

По словам чиновника, трамвайные пути решили оставить “с далеким пристрелом”: в будущем по улице Октябрьская, которая сегодня стала настоящим городским арт-объектом и одной из главных тусовочных площадок для молодежи, планируют пустить конку.

[info_b]Минская конка - общественный транспорт на конной тяге, который ходил в городе в 1892 - 1928 годах. Ликвидирована в 1928 году в связи с развитием в Минске электрического транспорта - трамвая. Сегодня подробнее об истории предшественника электрического трамвая можно узнать в Музей Минской конки, который открылся в 2017 году в исторической части столицы - Верхнем городе. [/info_b]

Как именно будет реализована эта идея Роман Мельник, выступая в эфире агентства «Минск-Новости», не пояснил, однако заявил, что она “имеет право на жизнь” и чиновники пока не намерены от неё отказываться. По словам Мельника, конка должна добавить Октябрьской “изюминки и колорита”.

Отметим, что городские власти уже не в первый раз заводят разговор о восстановлении минской конки, 130-летие которой отмечали в прошлом году. В частности, в 2020 году в филиале «Трамвайный парк» «Минсктранса» разработали проекты туристических маршрутов по Октябрьской для экскурсий на конке.

Реализовать планы, а именно - отремонтировать сами трамвайные пути и создать разворотное кольцо, чтобы пустить конку (с электроприводом от аккумуляторных батарей) по кругу, не удалось из-за коронавируса. Сейчас проект ждёт своего часа и финансирования.