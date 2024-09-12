В Белгидромете рассказали, когда в Минске "несколько улучшится" ситуация с дымом и запахом гари

Опубликовано: 12.09.2024 08:37 , Обновлено: 12.09.2024

В воскресенье, 8 сентября, Минск накрыло заметным облаком смога. Жители белорусской столицы начали жаловаться на отчётливый запах гари и дыма, который в некоторых районах чувствуется до сих пор. В Белгидромете рассказали, с чем этом может быть связано, и когда метеоситуация в столице "немного улучшится".

Синоптики Белгидромета заверили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится постоянно, а информация об этом размещается в открытом доступе. По их данным, “непрерывные измерения” на автоматических станциях не зафиксировали “превышения концентрации” загрязнения в воздухе Минска. При этом основной причиной запаха гари синоптики назвали “перенос дымов пожаров в экосистемах”. К слову, такую же версию произошедшего ранее выдвинули и в МЧС.

В Белгидромете добавили, что в Беларуси с начала календарной осени удерживается “антициклональный характер погоды”. Это значит, что воздушные потоки с юга и юго-востока выносят в страну сухой и тёплый воздух. По этой причине за первую декаду сентября по Гомельской, Могилёвской и юго-востоку Брестской области практически не было осадков…

“Там отмечается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность. В Минске с начала сентября выпал лишь 1% от декадной нормы осадков. Отсутствие зон осадков, которые могли бы осаждать взвешенные частицы пыли и гари, и при наличии гари от возгораний (особенно по юго-востоку страны), юго-восточными ветрами выносится вглубь страны”, — отметили в Белгидромете.

Специалисты подчеркнули, что такая ситуация прекратится с прохождением “умеренных и сильных дождей” по всей территории Беларуси. По их словам, в ближайшие дни “фронтальные разделы”, влияние которых ожидается уже в четверг и пятницу, “несколько улучшат” ситуацию в стране. Однако по ряду районов (особенно по востоку страны) будет наблюдаться дефицит осадков, а значит, пожарная опасность сохранится”, передало БелТА.

Где и что горело в Беларуси?

Ранее в Минлесхозе [link href=“https://t.me/minleshoz/15214” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в ночь на 11 сентября сотрудники гослесохраны пытались ликвидировать пожар в Крупском районе Минской области, где огонь охватил болота и лес. А днём ранее, 10 сентября, в ведомстве сообщили о ликвидации нескольких возгораний в других районах страны. В частности, сотрудникам гослесохраны удалось потушить крупный пожар на Ольманских болотах на границе с Украиной и на болоте Ельня в Витебской области.

Как [link href=“https://t.me/minleshoz/15151” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, на ликвидацию очага стянули силы пяти лесхозов: Полесского, Столинского, Житковичского, Милошевичского и Мозырского. По данным министерства, пожар тушили десятки работников лесной отрасли, шесть вездеходов, свыше 10 единиц другой техники. Кроме того, привлекли авиацию МЧС.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский городской центр гигиены и эпидемиологии призвал жителей столицы закрыть окна в квартире, чтобы предупредить обострение сердечно-сосудистых, лёгочных и других хронических заболеваний. Причиной столь внезапных рекомендаций стало “рассеивание загрязняющих веществ при неблагоприятных метеусловиях”, которые наблюдаются в Минске с 8 сентября.

В Санэпидемслужбе призвали минчан закрыть все окна в домах