В Беларуси запретили управлять дронами в пьяном виде

Опубликовано: 21.10.2024 17:47 , Обновлено: 21.10.2024

Правительство ужесточило правила использования воздушного пространства. Согласно постановлению Совета министров от 17 октября 2024 года №765, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, отныне запрещено управлять беспилотниками в пьяном виде, а также под воздействием психотропов и наркотических веществ.

Помимо этого, нововведения касаются запрета на управление дронами без специального разрешения. Также власти прописали в документе нормы о запретных зонах, которые установлены над отдельными районами в Беларуси и порядке использования при необходимости воздушного пространства в них.

Напомним, с марта 2024 года вступил в силу указ “О государственном учёте и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”, который запретил физическим лицам ввоз, эксплуатацию и изготовление дронов, а также хранение самих БПЛА. Исключение сделали только для организаций и ИП, которые используют беспилотники в профессиональных целях, но с соблюдением определённых требований.

[info_b]За нарушение правил использования воздушного пространства статьёй 18.35 КоАП РБ предусмотрено наказание. Физическому лицу грозит штраф до 20 БВ (800 рублей), а юрлицу – до 50 БВ (2000 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси объявил о создании единой автоматизированной системы персональных данных авиапассажиров. Это значит, что отныне вся информация о тех, кто летает на самолётах, будет передаваться властям. Речь идёт о номере и серии паспорта, дате рождения, гражданстве и т.д.

Совмин обязал белорусские авиакомпании отправлять личные данные пассажиров в госбазу