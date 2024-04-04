В Беларуси запретили продавать несколько видов рыбной продукции из России и Китая. Что нашли?

Опубликовано: 04.04.2024 21:55 , Обновлено: 04.04.2024

В белорусском реестре опасной продукции пополнение. Госстандарт запретил продавать несколько видов рыбной продукции. Об этом ведомство сообщило на портале "Качество.бел".

Так, под запрет на реализацию попали:

Рыбные консервы стерилизованные «Печень трески натуральная» (изготовитель – ООО «Дэма», Мурманск РФ),

Вяленая пищевая рыбная продукция. Икра трески ястычная вяленая. Ястык с маркировкой «Богатый улов» (изготовитель – ООО «ПК «Астраханкина рыбка», Талдом РФ),

Вяленая пищевая рыбная продукция. Икра минтая ястычная вяленая. Ястык с маркировкой «Рыбка моя» (изготовитель – ООО «ПК «Астраханкина рыбка», также Талдом РФ),

сушено-вяленая пищевая рыбная продукция «Желтый полосатик» торгового знака «Астраханкина» (изготовитель – Longkou Sanming Aquatic Foodstuffs Co., Ltd., Китай).

В “Желтом полосатике” специалисты нашли сорбиновую кислоту, которая недопустима при производстве сушено-вяленой пищевой рыбной продукции, в консервах “Печень трески натуральная” - паразитов (нематод семейства Anisakidae).

В икре минтая обнаружили бензойную и сорбиновую кислоты. Последнюю специалисты выявили и в икре трески, а также красители тартразин (Е102), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), понсо 4R (Е124). При этом на маркировке, отметили в Госстандарте, предупреждающая об их наличии надпись отсутствует.

Эту продукцию теперь нельзя не только продавать, но и ввозить в Беларусь.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в стране запретили два стиральных порошка. Как сообщили в Госстандарте, оба средства не соответствуют показателю «пенообразующая способность».

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