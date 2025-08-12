В Беларуси запретили продавать мужской джемпер с лого Adidas

Опубликовано: 12.08.2025 13:47 , Обновлено: 12.08.2025

Госстандарт внёс в реестр опасной продукции мужской джемпер с логотипом Adidas Terrex. Это значит, что ввозить и продавать в Беларуси его запрещено с 14 августа.

Речь идёт о красном джемпере артикула Т9626 . Вопросы к нему возникли из-за того, что изделие не «дышит», как положено по нормам. Во время проверки специалисты установили, что воздухопроницаемость ткани почти в два раза ниже требуемой. При норме не менее 100 дм³/м²с показатель у этого джемпера составил 62 дм³/м²с .

[inf]Линейка Adidas Terrex, к которой якобы относится товар, — это специализированная коллекция для активного отдыха на природе: пешего туризма, трейлраннинга, альпинизма. Для такой одежды хорошая воздухопроницаемость является одним из ключевых свойств.[/inf]

Производителем запрещённого джемпера указана китайская компания «Zhongshan Ieva Clothing Co., LTD». По данным из открытых источников, эта фабрика специализируется на производстве различной одежды, в том числе спортивной, и предлагает услуги OEM (Original Equipment Manufacturer), то есть может производить товары для других брендов.

Поставлял джемперы в Беларусь индивидуальный предприниматель из Бобруйска.

При этом в реестре не сказано, идёт ли речь об оригинальной продукции Adidas или о её копии. Предприниматель, который продавал этот товар, обязан прекратить его реализацию.

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