Белорусов попросили до 25 июля оценить "эстетичность" газовых баллонов, моющих средств и трамваев
В пресс-службе Белгоспищепрома (Белорусский государственный концерн пищевой промышленности) попросили белорусов оценить продукцию предприятий концерна по показателю эстетичности. Сделать это можно на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» – vote.gskp.by. Это нужно для получения Государственного знака качества.
На сайте можно найти продукцию таких предприятий Белгоспищепрома:
- ОАО «Бобруйский завод растительных масел»
- ОАО «Гамма вкуса»
- ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»
- ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
- ОАО «Красный Мозырянин»
- ОАО «Красный пищевик»
- ОАО «Лидские пищевые концентраты»
- ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»
- ОАО «Машпищепрод»
- ОАО «Минский маргариновый завод»
- ОАО «Мозырьсоль»
- СОАО «Коммунарка»
- СП ОАО «СПАРТАК»
Впрочем, на самом портале белорусам также предложили оценить внешний вид газовых баллонов, моющих средств и даже универсальных круглошлифовальных станков. А ещё трамваев.
Вообще же на присвоение продукции Государственного знака качества подали заявки 120 предприятий Республики более чем на 200 товаров. А сейчас идет этап их оценки по показателям качества, который продлится до 1 августа 2025 года.
И если с продуктами и сладостями все понятно: их упаковка и внешний вид напрямую влияют на желание покупателей приобрести такие товары, то что можно рассмотреть в газовых баллонах и сверлах, пока неясно.
Те не менее все белорусы могут выбрать товары, которые им понравились, оценив “информационную выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления” как пачек печенья, так и клапанов балансировочных, проволоки стальной металлизированной или даже сверла спирального.
На портале пообещали, что оценки белорусов будут учитываться при присуждении Госзнака качества.
Кстати, в этом году в порядок и критерии присвоения продукции Государственного знака качества были внесены изменения. Например, дополнили категории, которым данный знак не может присуждаться. А ещё расширили комплект документов для претендующих на знак товаров.
[inf]Готовы оценить красоту даже самых неожиданных белорусских товаров? Тогда можете это сделать пройдя по [link href=“https://vote.gskp.by/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]