Белорусов попросили до 25 июля оценить "эстетичность" газовых баллонов, моющих средств и трамваев

Опубликовано: 14.07.2025 15:50 , Обновлено: 14.07.2025

В пресс-службе Белгоспищепрома (Белорусский государственный концерн пищевой промышленности) попросили белорусов оценить продукцию предприятий концерна по показателю эстетичности. Сделать это можно на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» – vote.gskp.by. Это нужно для получения Государственного знака качества.

На сайте можно найти продукцию таких предприятий Белгоспищепрома:

ОАО «Бобруйский завод растительных масел»

ОАО «Гамма вкуса»

ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»

ОАО «Красный Мозырянин»

ОАО «Красный пищевик»

ОАО «Лидские пищевые концентраты»

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»

ОАО «Машпищепрод»

ОАО «Минский маргариновый завод»

ОАО «Мозырьсоль»

СОАО «Коммунарка»

СП ОАО «СПАРТАК»

Впрочем, на самом портале белорусам также предложили оценить внешний вид газовых баллонов, моющих средств и даже универсальных круглошлифовальных станков. А ещё трамваев.

Вообще же на присвоение продукции Государственного знака качества подали заявки 120 предприятий Республики более чем на 200 товаров. А сейчас идет этап их оценки по показателям качества, который продлится до 1 августа 2025 года.

И если с продуктами и сладостями все понятно: их упаковка и внешний вид напрямую влияют на желание покупателей приобрести такие товары, то что можно рассмотреть в газовых баллонах и сверлах, пока неясно.

Те не менее все белорусы могут выбрать товары, которые им понравились, оценив “информационную выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления” как пачек печенья, так и клапанов балансировочных, проволоки стальной металлизированной или даже сверла спирального.

На портале пообещали, что оценки белорусов будут учитываться при присуждении Госзнака качества.

Кстати, в этом году в порядок и критерии присвоения продукции Государственного знака качества были внесены изменения. Например, дополнили категории, которым данный знак не может присуждаться. А ещё расширили комплект документов для претендующих на знак товаров.

[inf]Готовы оценить красоту даже самых неожиданных белорусских товаров? Тогда можете это сделать пройдя по [link href=“https://vote.gskp.by/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]