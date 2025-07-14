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Белорусов попросили до 25 июля оценить "эстетичность" газовых баллонов, моющих средств и трамваев

Белорусов попросили до 25 июля оценить "эстетичность" газовых баллонов, моющих средств и трамваев
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В пресс-службе Белгоспищепрома (Белорусский государственный концерн пищевой промышленности) попросили белорусов оценить продукцию предприятий концерна по показателю эстетичности. Сделать это можно на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» – vote.gskp.by. Это нужно для получения Государственного знака качества.

На сайте можно найти продукцию таких предприятий Белгоспищепрома:

  • ОАО «Бобруйский завод растительных масел»
  • ОАО «Гамма вкуса»
  • ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»
  • ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
  • ОАО «Красный Мозырянин»
  • ОАО «Красный пищевик»
  • ОАО «Лидские пищевые концентраты»
  • ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»
  • ОАО «Машпищепрод»
  • ОАО «Минский маргариновый завод»
  • ОАО «Мозырьсоль»
  • СОАО «Коммунарка»
  • СП ОАО «СПАРТАК»

Впрочем, на самом портале белорусам также предложили оценить внешний вид газовых баллонов, моющих средств и даже универсальных круглошлифовальных станков. А ещё трамваев.

Вообще же на присвоение продукции Государственного знака качества подали заявки 120 предприятий Республики более чем на 200 товаров. А сейчас идет этап их оценки по показателям качества, который продлится до 1 августа 2025 года.

И если с продуктами и сладостями все понятно: их упаковка и внешний вид напрямую влияют на желание покупателей приобрести такие товары, то что можно рассмотреть в газовых баллонах и сверлах, пока неясно.

Те не менее все белорусы могут выбрать товары, которые им понравились, оценив “информационную выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления” как пачек печенья, так и клапанов балансировочных, проволоки стальной металлизированной или даже сверла спирального.

На портале пообещали, что оценки белорусов будут учитываться при присуждении Госзнака качества.

Кстати, в этом году в порядок и критерии присвоения продукции Государственного знака качества были внесены изменения. Например, дополнили категории, которым данный знак не может присуждаться. А ещё расширили комплект документов для претендующих на знак товаров.

[inf]Готовы оценить красоту даже самых неожиданных белорусских товаров? Тогда можете это сделать пройдя по [link href=“https://vote.gskp.by/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]

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