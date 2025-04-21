В Беларуси запретили продавать игровую приставку Dendy Junior

Опубликовано: 21.04.2025 13:01 , Обновлено: 21.04.2025

Белорусский Госстандарт внёс в Реестр опасной продукции игровую 8-битную видеоприставку под легендарной маркой «Dendy» и запретил её продажу в стране. Правда, речь может идти не о той самой «Денди» из 90-х (которая сама была клоном японской Nintendo), а о её современной реинкарнации, произведённой в России индивидуальным предпринимателем.

Под санкции Госстандарта попала модель Dendy Junior (артикул DJ-300), «произведённая» ИП Баскаковым П. В. из подмосковного Красногорска. Однако доподлинно неизвестно, занимался ли ИП производством приставки или только продажей оригинальных старых моделей.

Как следует из данных ведомства, эта «Денди», которую в Беларуси продавала крупная торговая сеть, представляет угрозу безопасности.

Приставка провалила проверку на электрическую прочность изоляции . При подаче испытательного напряжения (3400 В) между частями, разделёнными, по идее, усиленной изоляцией, «произошёл пробой изоляции».

Кроме того, на корпусе отсутствует ключевая маркировка : нет ни номера модели, ни знака класса защиты II (двойная изоляция), ни даже обозначения типа питания (переменный ток).

А ещё на самой приставке указано напряжение 5 В, тогда как в инструкции по эксплуатации фигурирует 220 В. Такое несоответствие может ввести потребителя в заблуждение относительно безопасного использования, заверили в Госстандарте.

По мнению ведомства, всё это нарушило требования Техрегламента ТС «О безопасности низковольтного оборудования» и создало риск для пользователей. Запрет на реализацию, ввоз и обращение этой модели вводится с 18 апреля 2025 года.

Стоит напомнить, что оригинальная Dendy (китайский или тайваньский клон Nintendo Famicom / NES) была культовой приставкой на постсоветском пространстве в 1990-х годах. Те «серые коробочки» с жёлтыми картриджами давно не производятся. Нынешние же «Денди», попадающие на полки, — это, как правило, поздние и часто сомнительного качества имитации, рассчитанные именно на ностальгию.

Несмотря на введённый ещё 18 апреля запрет, на сайте крупной торговой сети «опасная» Dendy Junior до сих пор числится и продаётся по цене 140 рублей.

Так что тем, кто вдруг решит предаться ностальгии и купить «ту самую Денди», стоит быть внимательным. Вместо приятных воспоминаний о Марио и «танчиках», как следует из запрета, можно получить удар током от поделки, собранной в Подмосковье.

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