"Вводит в заблуждение" - Госстандарт Беларуси запретил продавать известный российский шоколад

📷 Фото

Опубликовано: 18.04.2025 21:20 , Обновлено: 18.04.2025

Реестр опасной продукции, который ведет Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) Беларуси, пополнил 72%-ный горький шоколад с морской солью Bucherön the original. Его выпускают в России. Как заявили в белорусском Госстандарте, этот товар "вводит потребителя в заблуждение".

По информации специалистов, названный продукт не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». По этим документам, в шоколаде содержание масла какао должно быть 33% и больше.

А в шоколадке Bucherön the original, которую выпускает ООО «Собрание» в Ярославской области РФ, этот показатель, по данным белорусских специалистов, оказался 31,5% (плюс-минус 0,6%). “Что не позволяет идентифицировать продукт как горький шоколад, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства горького шоколада”, - [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/403013” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Госстандарте.

Там считают, что этот продукт нельзя определить как горький шоколад. А еще, по информации белорусского ведомства, при изготовлении этого товара производитель использовал “незаявленные в маркировке эквиваленты какао-масла, суммарная массовая доля которых не должна превышать 5%”. Но, в результате анализа специалистов, этот показатель составил 8,17% (плюс-минус 0,35%).

Предписание Госстандарта о запрете ввоза и обращения в РБ этого российского продукта стало действовать 18 апреля. Кстати, к вечеру 18-го эта шоколадка стала не доступна к [link href=“https://edostavka.by/product/1389016?srsltid=AfmBOoohN7AcdKrjvVpPs4x7fWwWKn5qR1yUPjpVV-tAnyNElEQsdzSq” target=“_blank” rel=“noopener”] продаже [/link] в интернет-магазине Edostavka.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил ввозить в страну и продавать два вида слабоалкогольных напитков Santo Stefano. Впрочем, претензии к этому товару у белорусского ведомства были и раньше.

Госстандарт снова запретил продавать в Беларуси популярный винный напиток. Что опасного нашли?