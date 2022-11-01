В Беларуси запретили продавать джинсы Conte. Но не все

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Опубликовано: 01.11.2022 13:39 , Обновлено: 01.11.2022

В Госкомитете по стандартизации (Госстандарт) включил в список опасной продукции одно из моделей джинсов торговой марки «CONTE ELEGANT». Что с ними не так?

А именно — модель CON-93, состоящая, как заявлено, из хлопка (86%), полиэстера (11%) и эластана (3%). Вот как они выглядят.

В Госстандарте заявили, что джинсы не соответствуют показателю безопасности: «воздухопроницаемость»: при норме не менее 50 дм3/м2∙с составила: 9,2 дм3/м2∙.

При чем, производителем оказалась «Firemount Textiles Ltd» из Республики Маврикий. Белорусская компания Conte — лишь их импортер.

Теперь эти джинсы запрещено ввозить и продавать в Беларуси. Кроме того, имеющийся товар должны убрать с полок.

Ранее Телеграф писал, что в официальный телеграм-канале Госстандарта Беларуси сообщили, что в результате проверок запретили на территории страны продажу некоторых продуктов, произведенных в России. Под ограничения попали и «Полоски кальмара со вкусом краба».

В Беларуси запретили российские «Полоски кальмара со вкусом краба». Но не из-за названия