В Беларуси запретили российские "Полоски кальмара со вкусом краба". Но не из-за названия

Опубликовано: 28.09.2022 12:16 , Обновлено: 28.09.2022

В официальный телеграм-канале Госстандарта Беларуси сообщили, что в результате проверок запретили на территории страны продажу некоторых продуктов, произведенных в России. Под ограничения попали и "Полоски кальмара со вкусом краба".

Смутило белорусских проверяющих специалистов не название продукции, как могло бы показаться. А ведь полное звучит так: “Полоски кальмара со вкусом краба “Кунжута с перцем” вяленый” .

Все дело в том, что российская продукция не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

В результате проведенных испытаний в составе вяленой пищевой рыбной продукции “Полосок кальмара со вкусом краба «Кунжута с перцем” вяленый” выявлена незаявленная изготовителем в маркировке, недопустимая для использования при производстве данного вида продукции пищевая добавка - консервант сорбиновой кислоты.