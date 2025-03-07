В Беларуси запретили известные фруктовые батончики для детей. Что опасного нашли?

Опубликовано: 07.03.2025 14:03 , Обновлено: 07.03.2025

Госстандарт Беларуси ввёл запрет на продажу, ввоз и обращение на территории страны популярного продукта детского питания — «Фруктовые кусочки» из груш, яблок, слив и ананасов с маркировкой «ФрутоНяня» («Фруктовый осьминожка»). Сегодня эти батончики пополнили реестр опасной продукции. Причина — обнаружение в составе потенциально опасного консерванта.

Производителем продукта, как следует из реестра, является компания Grassroots Group (Pty) Ltd из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Специалисты провели лабораторные испытания и выявили в составе «Фруктовых кусочков» диоксид серы (Е220) — консервант, который недопустим для использования при производстве продуктов питания для детей раннего возраста. Это вещество может вызывать аллергические реакции, а также противопоказано при некоторых заболеваниях. Его концентрация, согласно заключению, составила (34,7 ± 8,0) мг/кг, сказано в источнике.

Таким образом, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», заявили в Госстандарте.

Запрет вступает в силу с 10 марта 2025 года. Госстандарт выдал предписание об устранении нарушений.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали о том, что в Беларуси запретили «Сказки» А. С. Пушкина.

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