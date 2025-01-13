Госстандарт запретил продавать в Беларуси книгу со сказками Пушкина

Опубликовано: 13.01.2025 14:32 , Обновлено: 13.01.2025

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) Беларуси запретил продавать в стране книгу "Сказки" с произведениями русского классика Александра Пушкина. Претензии у специалистов ведомства возникли к пробелам между словами.

В частности, речь идет об издании торговой марки “Умка” из серии “Золотая классика”. Книга выпущена в российском Смоленске акционерным обществом «Издательство «Высшая школа» и предназначена для детей младшего школьного возраста.

В Госстандарте [link href=“https://danger.gskp.by/ReestrOp/379094” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link], что пробел между словами в изданиях для дошкольного и школьного возраста должен быть равен кеглю (размеру) шрифта. В этих “Сказках”, как утверждают специалисты, кегль основного шрифта составил 6,016 мм, а пробел между словами - 1,8 мм.

Запрет на ввоз в страну, продажу и предписание об изъятии продукции с полок магазинов вступили в силу 11 января.

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт в октябре включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому теперь ее запрещено продавать на территории Беларуси. Кроме того, аналогичные санкции применили и к “Букварю” торговой марки “Умка”, который предназначен для детей старшего школьного возраста.

«Не соответствует требованиям» — Госстандарт Беларуси запретил «Букварь» и сказки Пушкина