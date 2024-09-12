В Беларуси запретили детскую головоломку. Что не так?

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Опубликовано: 12.09.2024 14:30 , Обновлено: 12.09.2024

Госстандарт Беларуси запретил импортировать и продавать на территории страны китайский набор детских головоломок, российскую настольную игру с животными и японского музыкального динозавра. В реестр опасной продукции игрушки попали из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.

По информации Госстандарта, с 9 сентября в Беларусь запрещено ввозить и продавать на её территории детский набор “Головоломка” (для малышей от 3 лет и старше). Специалисты обнаружили, что китайская игрушка не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Другими словами, производитель превысил допустимые нормы “миграции формальдегида в воздушную среду”: при должном уровне не более 0,003 мг/м³ показатель составил более 0,0267 мг/м³.

Фото: Госстандарт Беларуси

По тем же причинам Госстандарт запретил к ввозу и реализации в торговых точках Беларуси ещё один детский набор — настольную игру “Панорама. Ферма” (предназначена для ребятишек старше 3 лет). При её производстве в России также был превышен уровень формальдегида, который при норме до 0,003 мг/м³ составил более 0,0267 мг/м³.

[info_b] Формальдегид — это органическое соединение, которое может вызвать аллергию, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Обычно такая реакция сопровождается чиханьем, кашлем, повышенным слёзоотделением. Кроме того, формальдегид воздействует на центральную нервную систему, вызывает дерматиты, а также повышает риск развития раковых опухолей носоглотки.[/info_b]

Фото: Госстандарт Беларуси

Более того, реестр опасной продукции пополнился японским музыкальным динозавром, который Госстандарт также запретил продавать и поставлять на территорию нашей страны. Здесь уже с формальдегидом было всё в порядке. Опасения у специалистов вызвал слишком громкий звук: при норме не более 75 дБА для игрушек, предназначенных для игр на открытом воздухе, показатель составил 80 дБА.

Фото: Госстандарт Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что Госстандарт включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому отныне запрещено продавать её на территории нашей страны. Под запрет попало литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста серии «Внеклассное чтение» с маркировкой «Умка». Книгу напечатали на Ярославском полиграфическом комбинате.

Госстандарт Беларуси запретил продавать книгу со сказками Пушкина. Но дело не в стихах