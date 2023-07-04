В Беларуси заметили светящиеся облака. Что это значит?

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Опубликовано: 04.07.2023 09:36 , Обновлено: 04.07.2023

В ночь с 3 на 4 июля жители Беларуси вновь стали свидетелями необычного природного явления - сразу после заката и непосредственно перед восходом Солнца в небе можно было наблюдать редкие серебристые облака. Фотографиями в соцсетях поделились жители крупных областных и районных центров Беларуси, а также столичного Минска.

Как пояснили авторы телеграм-канала Nadvorie, тёмные облака, которые отчётливо видны на многих фотографиях интернет-пользователей, это обычные тропосферные облака, а вот светящиеся облака - это и есть те самые NLC серебристые облака. Они образуются на высоте около 80–85 км в мезосфере Земли и видны лишь в глубоких сумерках.

Под Минском серебристые облака заметили ещё утром 2 июля:

Фото: тг-канал Nadvorie.

В этот же день за серебристыми облаками можно было наблюдать в Борисове:

Вечером 3 июля сообщения об этих редких облаках стали приходить из самых разных уголков Беларуси - Могилёва, Несвижа, Полоцка, Ивацевичей, Барановичей и других городов.

Отметим, что данное природное явление хоть и редкое, но не уникальное. Наблюдать за ним можно в летние месяцы в широтах между 43° и 65°[4] (северной и южной широты). Вот какими фото делились жители Минска и Киева в прошлом году:

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