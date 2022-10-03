В Беларуси за год стало на 4,7 тыс. учителей меньше — Данные Белстата

Опубликовано: 03.10.2022 08:35 , Обновлено: 03.10.2022

Белстат опубликовал традиционный обзор ко Дню учителя, который отмечают в первое воскресенье октября. По его данным, в 2021/2022 учебном году их численность составила 106,7 тысяч человек.

Для сравнения: в 2020/2021 учебном году, по данным Белстата, насчитывалось 111,4 тысяч педагогов. Таким образом, их стало меньше на 4,7 тысячи.

На начало 2021/2022 учебного года большинство педагогов — женщины (86,7%).

Согласно новой статистике, общая численность учителей-предметников на начало 2021/2022 учебного года составила 67 тыс. человек. Из них 55 тыс. женщин и всего 12,1 тыс. мужчин.

Также в комитете рассказали, что из 106,7 тыс. учителей 75,5 тыс. преподавали в городах и поселках городского типа. 31,2 тыс. — в селах.

99,5% учителей работали в государственных учреждениях образования.

У 68,7% человек стаж работы по специальности составил более 15 лет.

На 1 учителя в среднем приходилось 10 учеников. По 12 учащихся — в городах и городских поселках, по 5 — в сельских школах.

Зарплаты

По информации Белстата, в январе-августе 2022 года средняя заработная плата учителей составила 1382,1 рубля.

При этом, напомним, средняя начисленная зарплата педагогов за август 2022 года составила 1070 рублей. Таким образом, получки учителей продолжили падать. Ведь в июле этого года средняя зарплата в образовании составляла 1131,2 рубля. А в июне ещё больше — 1251,3 BYN. Реальная зарплата, естественно, тоже стала меньше — по сравнению с августом прошлого года на 3,7%.

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