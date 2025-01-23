В Беларуси выставили на продажу логотипы закрывшейся сети «Буслік». Сколько стоят?

Опубликовано: 23.01.2025 12:51 , Обновлено: 23.01.2025

Товарные знаки сети магазинов для детей «Буслік», прекратившей свою работу около года назад, выставили на аукцион. Информация об этом размещена на площадке «ИПМ-торги».

Всего на торги выставили 30 товарных знаков, принадлежавших компании «ДПМ» - владельцу сети «Буслік». Среди них — различные варианты написания названия сети, логотипы собственных торговых марок, а также изображение аиста, являвшееся эмблемой сети, заметило издание Office Life.

Стартовая цена лота составила 74 280 рублей , минимальная — 70 566 рублей. Желающим принять участие в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Помимо стоимости лота, покупателю придётся оплатить расходы организатора торгов (200 рублей) и продавца (120 рублей).

Заявки на участие в аукционе организатор принимает до 17:00 10 февраля. Торги начнутся 11 февраля в 11:00 и продлятся до 16:00 того же дня.

Напомним, что сеть «Буслік» прекратила работу в конце февраля 2024 года. В апреле кредиторы подали иски к компании, после чего владелец сети, компания «ДПМ», ушла в банкротство. Общая сумма долгов перед кредиторами составила 30,8 млн рублей, а активы компании оценивались в 16,7 млн рублей.

Сеть «Буслік» специализировалась на продаже товаров для детей от рождения до 12 лет. В ассортименте магазинов, которых в лучшие годы насчитывалось несколько десятков по всей Беларуси, были представлены детское питание, подгузники, аксессуары для новорождённых, косметика, коляски, кроватки, одежда, обувь, игрушки и книги.

На момент публикации, как следует из информации, размещённой на сайте «ИПМ-торги», желающих приобрести выставленные на торги товарные знаки пока нет.

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