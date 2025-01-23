В Беларуси выставили на продажу логотипы закрывшейся сети «Буслік». Сколько стоят?
Товарные знаки сети магазинов для детей «Буслік», прекратившей свою работу около года назад, выставили на аукцион. Информация об этом размещена на площадке «ИПМ-торги».
Всего на торги выставили 30 товарных знаков, принадлежавших компании «ДПМ» - владельцу сети «Буслік». Среди них — различные варианты написания названия сети, логотипы собственных торговых марок, а также изображение аиста, являвшееся эмблемой сети, заметило издание Office Life.
Стартовая цена лота составила 74 280 рублей , минимальная — 70 566 рублей. Желающим принять участие в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены.
Помимо стоимости лота, покупателю придётся оплатить расходы организатора торгов (200 рублей) и продавца (120 рублей).
Заявки на участие в аукционе организатор принимает до 17:00 10 февраля. Торги начнутся 11 февраля в 11:00 и продлятся до 16:00 того же дня.
Напомним, что сеть «Буслік» прекратила работу в конце февраля 2024 года. В апреле кредиторы подали иски к компании, после чего владелец сети, компания «ДПМ», ушла в банкротство. Общая сумма долгов перед кредиторами составила 30,8 млн рублей, а активы компании оценивались в 16,7 млн рублей.
Сеть «Буслік» специализировалась на продаже товаров для детей от рождения до 12 лет. В ассортименте магазинов, которых в лучшие годы насчитывалось несколько десятков по всей Беларуси, были представлены детское питание, подгузники, аксессуары для новорождённых, косметика, коляски, кроватки, одежда, обувь, игрушки и книги.
На момент публикации, как следует из информации, размещённой на сайте «ИПМ-торги», желающих приобрести выставленные на торги товарные знаки пока нет.
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