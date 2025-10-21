В Беларуси ввели уголовную ответственность за дроны

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Опубликовано: 21.10.2025 07:26 , Обновлено: 21.10.2025

В Беларуси ужесточили ответственность за нарушение правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиамоделей. Теперь за незаконные действия с ними белорусам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Соответствующий закон, вносящий изменения в действующее уголовное и административное законодательство, накануне подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сам текст документа пока не опубликовали на Национальном правовом портале, поэтому закон пока не вступил в силу. Он полноценно заработает лишь спустя 10 дней после официального опубликования.

В Администрации президента (АП) подчеркнули, что усиление ответственности за использование дронов нацелено на усиление охраны воздушного пространства страны.

Там пояснили, что к уголовной ответственности в Беларуси теперь смогут привлекать тех, кого повторно уличат в нарушении правил ввоза беспилотников в страну, а также правил их хранения, оборота, эксплуатации или изготовления. Если человека впервые привлекают за подобные нарушения, ему будет грозить только административная ответственность.

Вид уголовного наказания, которое теперь может грозить белорусам за беспилотники, в АП не уточнили.

Напомним, сейчас за нарушение правил использования воздушного пространства и использование беспилотников без разрешения в Беларуси могут привлечь по статье 18.35 КоАП. По ней физическому лицу грозит санкция в виде штрафа до 20 базовых величин (840 рублей), юрлицу – до 50 (2100 рублей).

Штраф до 800 рублей. В Беларуси начал действовать запрет на хранение дронов. А кому можно?