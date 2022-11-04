В Беларуси целых 4 города, где мужчин больше, чем женщин — Белстат

Опубликовано: 04.11.2022 09:05 , Обновлено: 04.11.2022

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в честь Всемирного дня мужчин рассказал, где в нашей стране мужчин живет больше, чем женщин. Оказывается, всего в четырех городах.

Это:

г.п. Видзы Брасловского района Витебской области;

Ивацевичи Брестской области;

Островец Гродненской области;

Шклов Могилевской области.

По данным Белстата, на на 1 января 2022 г в стране на 1000 женщин приходилось 860 мужчин.

Всего насчитали 4278,5 тыс. мужчин (46,2% от всего населения). Из них 77,4% жили в городах и городских поселках, 22,6% — в сельской местности.

При этом каждый пятый — житель Минска.

Вот еще немного статистики от Белсата в инфографиках:

[info_b]Полную информацию можно почитать по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Белстат опубликовал традиционный обзор ко Дню учителя, который отмечают в первое воскресенье октября. По его данным, в 2021/2022 учебном году их численность составила 106,7 тысяч человек.

В Беларуси за год стало на 4,7 тыс. учителей меньше — Данные Белстата