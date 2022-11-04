В Беларуси целых 4 города, где мужчин больше, чем женщин — Белстат
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в честь Всемирного дня мужчин рассказал, где в нашей стране мужчин живет больше, чем женщин. Оказывается, всего в четырех городах.
Это:
- г.п. Видзы Брасловского района Витебской области;
- Ивацевичи Брестской области;
- Островец Гродненской области;
- Шклов Могилевской области.
По данным Белстата, на на 1 января 2022 г в стране на 1000 женщин приходилось 860 мужчин.
Всего насчитали 4278,5 тыс. мужчин (46,2% от всего населения). Из них 77,4% жили в городах и городских поселках, 22,6% — в сельской местности.
При этом каждый пятый — житель Минска.
Вот еще немного статистики от Белсата в инфографиках:
[info_b]Полную информацию можно почитать по ссылке.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что Белстат опубликовал традиционный обзор ко Дню учителя, который отмечают в первое воскресенье октября. По его данным, в 2021/2022 учебном году их численность составила 106,7 тысяч человек.
В Беларуси за год стало на 4,7 тыс. учителей меньше — Данные Белстата