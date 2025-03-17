Опубликовано: 17.03.2025 15:24 , Обновлено: 17.03.2025

В Беларуси в 2024 году выросло число преступлений, которые совершили несовершеннолетние. Об этом сообщил представитель МВД Василий Демидович.

Несмотря на общий тренд к снижению детской преступности в стране (она сократилась вдвое за последние 10 лет), в прошлом году МВД отметило рост по двум видам правонарушений:

Незаконный оборот наркотиков . Число таких преступлений увеличилось на 33%. Преступления, связанные с незаконным оборотом банковских платёжных карточек .

По словам представителя МВД, подростки ввязывались в наркооборот из-за желания самоутвердиться, поиска новых ощущений, влияния взрослых, внутренних проблем (в семье или близком окружении), а также стремления к «лёгким» деньгам. Демидович отметил, что милиция почти каждую неделю фиксировала случаи, когда дети участвовали в сбыте наркотиков, чаще всего — альфа-PVP, 4-СМС и мефедрон.

Что касается преступлений с банковскими картами, Демидович рассказал, что мошенники, находясь за границей, использовали подставных лиц («дропов») для вывода денег и запутывания следов. Подростки оформляли банковские карты на своё имя, открывали счета или продавали доступ к реквизитам своих карт.

В связи с этим власти инициировали изменения в Гражданский кодекс. Теперь при оформлении банковской карты несовершеннолетнему сотрудники банка обязаны позвонить родителям и получить их согласие. Напомним, в Беларуси может открыть счёт любой дееспособный гражданин с 14 лет.

Василий Демидович привёл статистику. По его данным, в 2015 году 60% всех детских преступлений составляли кражи (это 1 500 случаев). А в 2024 году уже общее число преступлений, совершённых детьми, составило 1 400.

Для профилактики вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков МВД использовало различные информационные методы, включая видеоролики с реальными историями, стрим-семинары с осуждёнными, круглые столы с бывшими наркозависимыми.

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