В Беларуси утвердили новый праздник. А выходной будет?

Опубликовано: 10.04.2024 10:57 , Обновлено: 10.04.2024

Во вторник, 9 апреля, Александр Лукашенко подписал указ о введении в Беларуси нового праздника. Отмечать его будут ежегодно 2 августа, рассказали в пресс-службе президента.

2 августа 1994 года была создана Служба контроля Администрации президента. Через год её преобразовали в Службу контроля президента Беларуси, а в 1996-м — в Комитет госконтроля. Соответственно, работники этой сферы и будут отмечать свой профессиональный праздник.

[info_b] Сегодня главной задачей ведомства является обеспечение экономической безопасности, а также контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием госсобственности. [/info_b]

А вот дополнительного выходного белорусам ждать не стоит. Нерабочими днями в 2024 году являются, как и всегда:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

14 мая – Радуница (по календарю православной конфессии);

3 июля – День Независимости Республики Беларусь;

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

К слову, 2 августа в Беларуси также отмечают День десантника, а православные верующие чтут память пророка Ильи.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога на период майских праздников добавила 96 поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях с 26 апреля по 15 мая 2024 года.

БелЖД назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники. Куда?