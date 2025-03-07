Опубликовано: 07.03.2025 19:38 , Обновлено: 07.03.2025

В Жабинковском районе, недалеко от Бреста, появился новый памятник. И посвящён он не человеку, а... хлебу. Увидеть монумент можно прямо с трассы М-1.

Идею установить такой необычный монумент придумали в местном хозяйстве ОАО «Рогознянский». Это подарок и жителям агрогородка Ленинский, и самому хозяйству, которому в этом году исполняется 65 лет, сообщило госагентство БелТА.

«Сначала хотели сделать памятник просто сельскому труду, — рассказала директор «Рогознянского» Анна Плытник. — Но ведь всё, что мы делаем в сельском хозяйстве — и в поле, и на ферме, — всё ради хлеба. Хлеб — это самое ценное, что у нас есть. Вот и решили, что памятник будет именно ему».

Кстати говоря, это не единственный памятник хлебу даже в межах Брестской области. Как минимум ещё один в 2014 году установили в Пинске.

К слову, буквально на днях журналисты Telegraf.news рассказывали, что в другой части Беларуси собрались установить памятник помидору.

В Беларуси решили установить памятник помидору. В каком городе?