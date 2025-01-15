В Беларуси упростили процедуру продажи долевой собственности. В Минюсте объяснили нюансы

Опубликовано: 15.01.2025 13:24 , Обновлено: 15.01.2025

Министерство юстиции напомнило белорусам об упрощённом порядке продажи доли в общей собственности, который действует с 19 ноября 2024 года. В ведомстве подробно разъяснили, что именно изменилось.

Как и раньше, если человек хочет продать свою долю, например, в квартире, доставшейся по наследству нескольким людям, он обязан сначала предложить её другим собственникам, направив им официальное извещение.

Однако, как напомнили в Минюсте, теперь не нужно беспокоиться, если сособственники уклоняются от получения извещения. Если они отказываются его получать или не являются за ним на почту и это официально зафиксировано (например, есть отметка почтальона или уведомление с почты), то считается, что они надлежащим образом извещены.

«Нотариусы принимают заявления граждан для осуществления передачи другим гражданам, в том числе заявления о намерении продать свою долю в праве общей собственности», — отметили в министерстве.

Это нововведение, вступившее в силу 19 ноября 2024 года, значительно упростило процедуру продажи доли. Продавцу больше не нужно тратить время на уговоры сособственников и судебные тяжбы, если те не хотят получать извещение. А покупатели могут быстрее оформить сделку, не опасаясь, что она затянется.

Ранее Министерство юстиции разъяснило новую процедуру, по которой белорусы могут отменить составленное завещание. До сих пор лля этого достаточно было просто уничтожить всех его экземпляры. Журналисты Telegraf.news разобрались, чем отличается новый порядок.

Уничтожить не достаточно? Минюст Беларуси объяснил новый порядок отмены завещания